新北首例文資拆遷重組 守讓堂將重現百年風華

（中央社記者葉臻新北26日電）百年歷史建築五股「守讓堂」整體修復工程在2018年3月動工，今天舉行上梁儀式，新北市政府文化局表示，這是新北市首例文化資產拆遷重組工程，預計2020年6月底前完工。

新北市政府文化局表示，五股守讓堂創建於1917年，原址位於五股區成泰路與登林路口，整體格局為單進雙護龍的三合院民居，由前埕、正身、左右護龍空間組構而成，面闊仿五開間正身，整體風格質樸，展現傳統農家質樸風貌，門額則是由清光緒年間的舉人吳拱震所題。

文化局表示，守讓堂在1970年因為中山高速公路施工，右護龍遭到拆除，2006年5月23日公告為歷史建築後，2007年又因五股交流道改善工程，部分建物遭到拆除。

當時的台北縣政府承諾異地重建，歷經用地取得、10度流標，終於在2018年3月動工，採拆遷重組保存方式，將守讓堂遷建至五股洲子洋重劃區公園用地，而這也是新北市首次文化資產拆遷重組的案子。

新北市政府文化局表示，守讓堂的整體修復工程原訂今年10月完工，但因部分原有建材不堪使用、新建材不易取得，工程多次變更設計，預計最快2020年6月底才能完工。（編輯：李錫璋）1081126