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台南青年事務委員會 黃偉哲將與獲選9人推市政

最新更新：2019/11/28 13:05

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市長黃偉哲籌組台南市青年事務委員會，市府研究發展考核委員會今天公布9名獲選委員青年，希望透過青年參與公共政策，擴展市府年輕創新的視野。

獲選台南市青年事務委員會的9名青年委員，分別是王郁晴、佘岡祐、林炅翰、陳薇伊、陳柏仰、張嘉云、莊智皓、黃筱晴、黃信豪。

研考會人員表示，這9名青年代表來自於景觀設計、青農、商業、律師、文史工作、學生等多元背景，不只性別比例符合要求，也同時兼顧區域平衡、社會青年與在學青年身分。

台南市青年事務委員會為任務型編組，委員任期1年，無給職，由7名專家學者、9名青年代表及市府7名機關首長共同組成，黃偉哲兼任召集人。

研考會人員說，青年事務委員會未來將成為諮詢交流平台，協助規劃青年發展計畫，研析青年關心議題及因應政策，對內向局處業務提出整體性建議，且作橫向連結，對外則是公私參與公共政策的媒介，推展公民參與活動，讓青年成為行動者。

黃偉哲籌組台南市青年事務委員會，10月向全國青年招手，更歡迎在地人、或正在台南就學或就業的外縣市青年報名參加甄選，11月11日截止，今天公布獲選名單。（編輯：洪學廣）1081128

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