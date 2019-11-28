藥廠捐保健品善款 籲大眾重視身障者工作權益

歲末送暖，井田製藥公司董事長柯朝枝（前左）28日捐贈中華民國身心障礙職能就業協會一批保健產品，也盼拋磚引玉，喚起大眾重視身障者的工作權益。中央社記者蘇木春攝 108年11月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）身障者長年坐輪椅，容易因肢體問題無法工作，台中市一家製藥公司今天捐贈中華民國身心障礙職能就業協會保健品與善款，希望拋磚引玉，喚起大眾重視身障者的工作權益。

中華民國身心障礙職能就業協會理事長陳中義今天向媒體表示，協會目前有200多名會員，為培訓身障者一技之長，開辦咖啡烹調、烘焙等技藝班，但很多會員因長年坐輪椅又無法運動，四肢筋骨逐漸退化萎縮，年紀大者體能衰弱，工作更難尋，四肢嚴重萎縮者甚至出不了大門。

台中市行善團協會得知狀況後媒合井田製藥公司，今天舉辦寒冬送暖活動，除捐助新台幣30萬元保健品外，另捐助2萬元加菜金給身心障礙職能就業協會，由陳中義與12名清寒肢體障礙者代表接受。

井田製藥公司董事長柯朝枝說，他7歲喪母、家境貧困，最能感受弱勢家庭無力治病的困苦，因此，行有餘力便致力於公益活動，他得知身障者狀況，希望透過捐助公益，喚起大眾重視。

陳中義說，協會開辦課程，是希望讓身障者能夠靠自己力量，甚至不靠政府補助獨立生活，也期盼大眾能體諒身障者不便，給予更多包容與就業機會。（編輯：洪學廣）1081128