澎湖成功國小淨灘玩創意 成功浮球校園亮點

澎湖縣成功國小師生認養成功水庫水門出口處的紅樹林並定期淨灘，還將淨灘拾獲的漂流木或浮球等廢棄物帶回學校資源再利用，動手玩創意，打造一座與學校同名的「成功燈塔」等作品。中央社 108年11月29日

（中央社澎湖縣29日電）澎湖成功國小師生認養成功水庫水門出口處的紅樹林，定期的淨灘，讓紅樹林有一個乾淨的家外，利用淨灘所撿拾漂流木或浮球，帶回學校資源再利用，發想動手玩創意，布置於校園之中。

澎湖成功國小校長朱劍忠表示，成功國小位於港底海水渠道的盡頭，也是成功水庫洩洪排水的出海口，海漂垃圾匯集與停留，學校師生每年進行環境教育，都會在此進行淨灘，今年在海邊淨灘時，意外發現有幾棵矮小的紅樹林，引起師生的好奇，師生為成功紅樹林許下承諾，讓紅樹林有一個乾淨的家。

朱劍忠表示，澎湖青螺及菜園2處濕地的有紅樹林，已列入保護，而成功海域的紅樹林，目前數量不多，但學校的環教育也將從這裡出發，進行觀察、測量、實驗與紀錄，讓小朋友們了解紅樹林的背景知識，每學期定期淨灘，讓紅樹林快快長大。

朱劍忠表示，學校6年級的蕭可欣與王昱讚2名小朋友，利用淨灘所撿拾漂流木或浮球，帶回學校資源再利用，發想動手玩創意，打造一座與學校同名的「成功燈塔」等作品，布置於校園之中，還將創作過程之所見、所聞、所思，以海洋故事繪本「苳苳漂流記」來具體呈現，營造具特色的成功學園。

澎湖縣政府教育處表示，成功國小對於海洋環境教育，默默的耕耘數年，今年首度嘗試跳脫走馬看花式的課程，將課程深入且脈絡化發展，讓孩子們的學習，終不再只停留於短期記憶中，以12年國教理念與精神為標竿規劃學校海洋環境教育課程，由較有深度的統整性主題學習，發揚保育、復育與教育三育一體之精神，期許「成功」孩子「揚洋得育」，達成孩子築夢踏實邁向「成功」願景。（編輯：黃世雅）1081129