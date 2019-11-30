守護台灣俠女萬冠麗 剛柔並濟延續土地的愛

（中央社記者黃旭昇新北30日電）「新北女力」短片主角「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗，在紀錄片導演齊柏林不幸墜機喪生後，扛下責任持續守護台灣家園。她說，女力的自信可以當太陽，溫柔時可以當月亮。

新北市府新聞局長蔣志薇邀約「看見‧齊柏林」基金會董事兼執行長萬冠麗，分享好故事影響社會更多人，「新北女力」影片29日上架。

蔣志薇今天表示，紀錄片「看見台灣」喚起國人重視台灣土地，萬冠麗為導演齊柏林好友，為守護齊柏林遺願，一肩扛下成立基金會重擔，將齊柏林25年來所拍攝的影像畫面，建立數位影像資料庫，也舉辦展覽、培訓營，讓更多的孩子能學習記錄家鄉，守護我們生長的台灣。

蔣志薇表示，萬冠麗義無反顧做這一切，俠女性格令人感動，萬冠麗持續喚醒大家對土地環境的熱情，謝謝她的努力。

萬冠麗說，她只是願意為朋友俠義奔走的女生。女性的新時代角色，可當太陽獨當一面照耀大地；也可當月亮，輔助當太陽的男生，在落日時讓大地取得溫暖。

基金會落腳新北市淡水，萬冠麗說，承擔基金會使命以來，常要以剛毅的外表掩飾內心的恐懼，她沒有強大的背景，也沒有執行非營利組織的經驗，對數位典藏更是門外漢，回顧一路跌跌撞撞走來，也佩服自己的憨膽與勇敢，或許這就是女性的韌性。

齊柏林於民國106年6月10日搭直升機為電影「看見台灣II」勘景時，不幸在花蓮山區墜機喪生，萬冠麗銜接使命繼續往前飛翔。

齊柏林的兒子齊廷洹曾說，他父親過去空拍返航都會選擇由最喜愛的淡水河口飛進台北，還曾在921地震後，拍攝從淡水河口到台北盆地的系列空拍照。

曾是齊柏林同事的紀錄片導演邱銘源告訴中央社表示，2004年7月22日水災後，他與齊柏林奉行政院經建會指示，搭乘陸軍空特部602旅支援的UH-1H直升機，拍攝中部災區現況。

邱銘源表示，被稱「空中老兵」的UH-1H直升機在台服役近50年，陪伴國軍執行無數救災及戰訓任務，今年10月底除役，部分UH-1H將轉贈非洲友邦史瓦帝尼。

邱銘源期待國防部能保留一架UH-1H直升機，送給守護台灣的「看見‧齊柏林基金會」，停放在淡水河畔的大草坪，號召退役機工長維護保養，特殊日子可為台灣再發動引擎，紀念曾為台灣天空奮鬥的人、機，與守護台灣的英雄。

除齊柏林曾搭乘UH-1H，在直升機上記錄台灣，新北市府市政會議廳內，也懸掛齊柏林搭直升機拍攝俯瞰觀音山、淡水河口的巨幅空照。上述這個構想等待萬冠麗與國防部、新北市府溝通，努力達成。

市府文化局長蔡佳芬接受中央社訪問時表示，齊柏林與新北市淡水、與台灣土地的連結，是串連新北各地文化的「新北學」一部分，文化局願意協助土地的瓶頸，希望一起攜手延續齊柏林對台灣的愛。（編輯：張銘坤）1081130