檢方簽結韓國瑜涉外患罪 陳致中：用選票來辦

（中央社記者陳朝福高雄1日電）民進黨高雄市議員陳致中告發國民黨總統參選人韓國瑜涉犯外患罪嫌，高雄高分檢查無不法簽結。陳致中今天說，檢方不敢辦，台灣人用選票來辦。

韓國瑜今年3月間拜會香港中聯辦官員、國台辦主任劉結一等，陳致中等人向高雄高分檢遞狀告發涉犯外患罪嫌。

檢方日前認為韓國瑜當時為高雄市長，無權與對岸官員「通謀」國家主權事宜，表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」等，查無有任何不法，全案簽結。

陳致中今天接受媒體聯訪，對於檢方理由一一說明不同的意見。他說，檢方並沒有去查韓國瑜跟中聯辦密會內容，而他們是告韓國瑜去中聯辦密會，商談內容都未說明過，檢察官有沒有去查內容有無傷害國家安全利益和主權，那如何得到不構成的理由。

陳致中表示，今年初中國國家主席習近平定調沒有所謂的九二共識，九二共識就是一國兩制的台灣方案，沒有解釋的空間，所以檢方判斷理由說九二共識在台灣有不同的標準，他覺得是「睜眼說瞎話」。

至於理由中聯辦不是執行一國兩制的核心單位，陳致中認為也說不通。他表示，中聯辦就是中央人民政府駐香港特別行政區或澳門特別行政區聯絡辦公室，在國際社會上的認知，就是執行一國兩制，這是大家普遍的常識，那難道是執行一邊一國嗎？如果這也是理由很奇怪。

陳致中表示，至於理由韓國瑜是市長，沒辦法有權限去犯外患罪，這也講不通。韓國瑜當時是準備要選總統的人，而犯外患罪也不是專屬總統才會有外患。5月修法之後包括中國和香港及澳門，只要做未經政府授權的事項，傷害到國家主權，意圖讓中華民國、台灣領土屬於他國，就是外患罪。（編輯：黃世雅）1081201