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楊丞琳台北跨年壓軸飆歌 期待全場大合唱

最新更新：2019/12/02 13:06

（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北跨年晚會「這裡我們混大的」邀請楊丞琳唱壓軸，楊丞琳表示已經6年沒上過台北跨年舞台，此次會帶來經典歌曲，還可以全場大合唱；主持人黃子佼與Lulu黃路梓茵期盼好天氣。

台北市2020跨年晚會「這裡我們混大的」卡司邀請到五月天、韓星SuperJunior D&E等，並由楊丞琳與吳青峰擔綱壓軸。楊丞琳今天出席台北市觀光傳播局卡司記者會時表示，已經6年沒上過台北跨年晚會的舞台，對這次表演很期待，會帶來經典歌曲與大家同樂，並透露會讓全場一起大合唱。

主持人黃子佼與Lulu黃路梓茵特別送上辣椒與金錶，希望跨年夜當天能有好天氣、收視破錶。楊丞琳笑說，平常3人都忙、沒有時間相聚，可以一起跨年很不容易、非常開心。

由歌手蕭敬騰擔任主唱的樂團獅子LION、歌手Leo王、ØZI、網紅團體這群人、樂團七月半、茄子蛋等也將在跨年晚會接力開唱。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，今年跨年晚會打破以往形式，呈現「春晨－人情」、「夏午－愛情」、「秋昏－親情」、「冬夜－友情」4大主題，結合時間與情感，呈現台北生活點滴。今天搶先曝光「秋昏－親情」前導VCR，演員高捷一改飾演黑道大哥時的凶狠形象，化身關心女兒的慈祥老爸。

今年跨年活動還推出「燈海觀巴之旅」，從7日到28日，每週六晚間7時30分及8時30分，從市府東大門搭乘雙層觀光巴士，可一邊享用調酒美食、一邊欣賞東區綿延3000公尺的燈海，享受全新跨年體驗。（編輯：李錫璋）1081202

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