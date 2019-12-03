高捷延伸屏東 蔡總統：部會會用專業判斷

屏東縣長潘孟安（右）3日召開記者會，出示高雄市政府捷運工程局高捷延伸屏東可行性評估期中簡報表示，簡報中各個路廊路線一清二楚，怎會是假新聞。中央社 108年12月3日

（中央社台北綜合3日電）「高雄捷運延伸屏東」議題，引發屏東縣長潘孟安與高雄市代理市長葉匡時的隔空交火。總統蔡英文今天則簡短回應「相關部會會用專業判斷」。

總統蔡英文今天出席全國交通科技產業會議時接受媒體聯訪表示，相信相關部會會用專業判斷。與會的交通部長林佳龍則補充，高雄捷運往周邊縣市延伸都有評估，屏東縣有這個需求並提出後，也要納入高雄市政府來進行審議。以交通部立場，都會以捷運構造城鄉均衡發展，相關審議案也會依行政程序處理。

屏東縣長潘孟安昨晚為第2選區立委參選人蘇震清站台，證實高雄捷運延伸到東港路廊將在年底核定，高雄市副市長葉匡時在臉書PO文直指是假新聞。潘孟安上午召開記者會，出示高雄市政府捷運工程局的可行性期中評估簡報，說明這怎會是假新聞。葉匡時應該要先問問高雄捷運工程局長相關官員，而不是在搞不清楚狀況下，一下子好像撿到槍就在臉書發言。

潘孟安說，不要因選舉期間就泛政治化，昨晚說出這件事只是要證實行政院副院長陳其邁所說的。對於葉匡時指屏縣府「製造假新聞」說法，感到遺憾，也譴責這樣的作為。

潘孟安表示，對於公共建設自己一向很謹慎，在沒有把握情況下不會透露，高屏是共同生活圈，前瞻預算補助高雄捷運局新台幣5000萬元進行高捷到屏東的可行性路廊評估，這其中屏東縣府按比例出資950萬元。

潘孟安表示，今年10、11月高雄捷運工程局長和副局長到屏東縣政府討論路線評估的期中報告，並在11月21定調「12月底將期末報告送交通部核定」，這項評估有4條路線，屏東縣政府同時也建議了未來高捷紅線延伸到東港鎮後，後續可以再延伸到潮州鎮。

他說，高捷南延東港計畫還需經可行性評估通過的期末報告，核定路線後才有細部規畫、綜合規畫，施工期還要5年，總計近10年的時間，覺得時間拖太久，希望可以加速期程。

葉匡時今天接受媒體訪問回應，「這是讓人不知所云的說法」。自已不是反對或贊成，因為現在連可行性研究都還沒有，這條線要怎麼個走法都未定，卻說要確定延伸興建，不知依據為何，有沒有白紙黑字公文和會議紀錄。連可行性研究都沒有，這樣就叫做「確定」。

媒體提問如果這個案子要實施要由那個單位負責評估，葉匡時認為，如延伸到東港，應由屏東縣政府提出可行性研究，先向交通部申請經費來做研究。（編輯：黃世雅）1081203