時力質疑月繳負債44萬 鄭正鈐：財產依法申報

前新北市長朱立倫（前左2）4日到新竹市陪同國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐（前右2）到竹蓮寺參拜。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐的財產申報包括現金與存款均為0元，房貸債務卻有新台幣8620萬元，今天他被媒體問及此事，僅回「依法申報，謝謝關心」。

時代力量立委參選人高鈺婷在臉書（Facebook）貼文，指鄭正鈐的債務總計有8620萬房貸，若以年利率2%、20年期計算，每月需還款近44萬元，但他的財產申報現金、存款都是0元，質疑「究竟是怎樣解決這樣艱困的財務狀況？」

鄭正鈐今天被媒體問及此事時，對於財產與債務等內容都未正面回應，僅表示「一切都依法申報，會持續努力打好這場選戰，謝謝大家關心。」

前新北市長朱立倫今天到新竹市陪同鄭正鈐到竹蓮寺參拜，並到市場掃街拜票，包括新竹市議長許修睿、前新竹市長許明財與多名國民黨籍議員也到場力挺。

朱立倫受訪時被問到「卡神」楊蕙如涉嫌透過網路侮辱外交部大阪辦事處一事，他表示，可見整個網路「黑」的力量有多嚴重，而這只是冰山一角。

朱立倫說，選舉最後關頭一定要全力以赴，所有的里長、議員都團結起來支持國民黨籍參選人，盼大家能集中選票。（編輯：李錫璋）1081204