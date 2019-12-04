家長指控教練體罰應解聘 校方學生聲援教練

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮有家長透過人本教育基金會，指控花蓮某國中教練，對寄宿家中學生體罰，要求校方解聘該名教練；校方今天召開記者會回應，主張依法聘用教練，不少家長、學生出面聲援教練。

遭指控的教練為代理老師，兼任職多校網球教練，過去曾收留學生寄宿家中，3年前因在家中以木棍施打，管教學生，教練被認定違反「兒童及少年福利與權益保障法」，被判決犯「成年人故意對少年犯傷害罪」及「成年人故意對少年犯毀損他人物品罪」等罪。

受害學生家長今天也到場抗議，他受訪表示，孩子目前已就讀大學，認為孩子因虐打事件，身心驚恐，認為校方不該聘用違反兒少法的虐童教練，也認為教練不該向寄宿學生收取住宿費用。

被指控的教練今天接受媒體訪問指出，他長年提供清寒學生免費寄宿，這名學生並非清寒學生，是家長請他代為管教，對他有收取費用貼補家用；學生因不遵守生活常規，屢勸不聽且影響其他學生作息，才會施以體罰。

教練表示，相關法律程序都已告一段落，也接受司法的懲處，也記取教訓，無論何種情況都不該出手體罰孩子，現在他也不再開放家庭供清寒學生寄宿。

學校教師會、家長會、家長及學生出面力挺教練，教師會表示，教練對學生體罰時，是以家長角色管教孩子，並非教學現場，學校教評會徵詢律師意見，決議不對教練懲處，依據教練教學表現，予以續任。

校長強調，學校嚴令禁止一切體罰，包括家長體罰也會勸導，對於教練因生活常規體罰學生並不同意，但因此讓教練被指控虐打學生、抹煞教學表現，學校無法接受。花蓮縣政府則回應，尊重學校依法、依規定的決議。

人本教育基金會表示，學校可以利用家長及學生為自己的包庇行為背書，卻不能逃避教師法及教育人員任用條例的規範，基金會將全案移送監察院調查教育行政人員違法失職責任。（編輯：黃世雅）1081204