苗縣國寶級印象派畫家 劉同仁發表悠游藝海畫冊

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣國寶級印象派藝術大師劉同仁今天舉辦「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」新書發表會，苗栗縣長徐耀昌致贈獎座祝賀，感謝他對藝術教育奉獻，更讚揚劉同仁是「客家之光」。

劉同仁已高齡87歲，上午坐著輪椅，由妻女、女婿晁瑞明、畫冊主編國立台灣藝術大學教授蔡介騰以及多名學生陪同，在縣府第一辦公大樓會客室，舉辦新書發表會；苗栗縣長徐耀昌致贈「貢獻良多」獎座恭賀，感謝他對藝術教育的貢獻，對於畫作付梓出版，劉同仁致感謝詞時數度哽咽，場面溫馨感人。

劉同仁出生苗栗，早期跟隨日本老師學素描，並在台北師範學校學習「後期印象派」，曾任建功國小、苗栗高中美術科教師，作育英才無數，擔任台肥公司課長期間，則受到日文雜誌啟發「半具象」與「抽象」畫風，作品充滿濃厚鄉土情感。

苗栗縣長徐耀昌表示，劉老師年事已高，仍堅持創作與教學，提攜後進不遺餘力，他的作品更受邀參與多次美術聯展與個展，畫作享譽國際，不但是「苗栗之光」，更是「客家之光」，堪稱是苗栗「國寶級」藝術大師。

今天發表的「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」畫冊主編蔡介騰表示，劉同仁的創作題材包含雪山聖山、火炎山與生活紀實，最令他感動作品是「慈暉」，以抽象手法，充分展現對妻女的關懷，是一名「愛鄉愛家的藝術家」。

書中大量收錄劉同仁各時期作品，繪畫題材多元，除生活、旅遊經驗外，也展現從小生長的苗栗家鄉景色。苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」全書分為生活、懷鄉、景物、淬鍊及意象等5大篇，共79幅作品，感謝客委會客家文化發中心經費挹注，得以付梓出版，讓大家欣賞品味老師的繪畫世界。（編輯：張銘坤）1081204