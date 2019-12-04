王應傑金門大學演講 分享成功經驗鼓舞學子

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）台北市商業會理事長王應傑應金門大學邀請，在通識領袖講堂主講「引領企業逆轉勝」分享成功條件，並表示，以守法、誠信經營事業，用心待人，企業才能永續發展。

金門大學發布新聞表示，副校長陳奇中在講座中表示，王應傑曾任法務部調查局調查員、財政部賦稅署稽核員，也是第一屆國民大會增額代表，曾任國民大會主席團主席。

金大表示，王應傑除了擔任台北市商業會理事長外，也在國內許多知名企業，如國光客運、東森房屋、台灣日光燈等擔任重要的職位。他因投入房地產事業，創辦北橋建設、東森房屋，而有「房仲教父」之稱。值得一提的是，王應傑為了實現企業家責任，在2018年成立中佳電力事業公司，期望減緩台灣目前缺電的危機。

已達古稀之年的王應傑，在演講過程中仍中氣十足、神采奕奕。他說，自己以守法、誠信經營事業，從不責罵員工，用「心」待人才能永續發展，也因此，在2013年獲得商界最高榮譽「金商獎」。

王應傑勉勵學子要「立德、立功、立言」，對國家社會人群才能有所貢獻。他分享成功的先決條件，包括具有表達論述的能力、參加社團、勤讀書，同時要將勤儉、吝嗇當美德；具有時間、數字、利息的觀念；抓住機會、力求表現、做什麼像什麼；要懂得謙虛、設身處地；當一個自信、自律、自戀的快樂人等，傳遞正面能量。

金大表示，通識領袖講堂定期邀請各界傑出人士到校演講，地點在圖資大樓楊肅斌演講廳舉行，歡迎各界人士前往聽講。聆聽演講者可登錄公務人員學習時數2小時。（編輯：陳俊碩）1081204