史前館鼓勵文化工作者調閱文物 找回傳統記憶

國立台灣史前文化博物館開放文化工作者申請調閱文物，找回逐漸式微的傳統技藝，史前館4日在館內再現排灣族傳統地織機織布技法。（史前館提供）中央社記者張祈傳真 108年12月4日

（中央社記者張祈台東縣4日電）國立台灣史前文化博物館開放文化工作者申請調閱文物，找回逐漸式微的傳統技藝，排灣族傳統織布工藝保存者許春美與部落共同研究，今天在館內再現排灣族傳統地織機織布技法。

史前館發布新聞稿表示，依據107年度「館藏排灣族織品服飾傳統工藝科學分析計畫-織序」為基礎，去年透過分析40件排灣傳統織布物件的織序，印證排灣織者技藝學習與養成的傳統，從初學的一枝桿（平織），到繁複的二織桿（斜紋織織紋設計），織者的學習流程呈現在館內典藏的織品中。

史前文化博物館與部落合作多年，支持文化工作者藉由館內典藏，回溯排灣族織布的傳統知識，提供文物典藏讓在地文化工作者藉由典藏文物，進行分析記錄工作，今天針對地織機織布技法做成果分享。

史前館表示，許春美看到館內地織作品，根據部落口傳記憶、分析地織作品紋路等，改良測試出排灣族地織機的織布技法。

史前館表示，年度成果發表僅是階段性研究呈現，館內歡迎更多原住民部落能主動參與文化研究，提供文物調閱、研究方向等協助，落實館內典藏、研究、展示、教育及傳承等五大功能。（編輯：陳俊碩）1081204