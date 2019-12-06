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雲林二監家庭日 收容人雙腳下跪懺悔

最新更新：2019/12/06 13:20

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林第二監獄今天舉辦「愛與關懷家庭支持方案」活動，收容人用手語演唱歌曲，並牽著媽媽的手默默走上台上，雙腳下跪，表達歉意與不孝，感動現場民眾。

雲林第二監獄為有效矯正毒品犯收容人，強化家庭支持及社區銜接功能，使收容人服刑與復歸社會無縫接軌，今天與台塑企業暨王詹樣公益信託舉辦活動，藉由教化習藝成果的展現，讓家屬感受收容人改變的決心。

收容人阿廷（化名）和阿宏（化名）因毒品案入獄，阿廷的家人每週到監獄探望一次，給予他信心與勉勵。

阿廷和阿宏今天與其他收容人演唱歌曲牽手，阿廷和阿宏走下表演舞台，分別牽起媽媽和老婆的手，他們雙腳下跪表達歉意，溫馨的氣氛感動眾人。

阿廷跟媽媽說「阿母，你辛苦了」，阿廷媽媽表示，阿廷因為思想上的偏差而走歹路，所幸在獄方的感化教育下，他有個人的見解和想法，「家庭永遠支持你」。

阿宏從年輕進出監所多次，此次因毒品案判刑10年4個月，他的老婆因為愛，從不離棄他，默默陪伴並且自己一個人將女兒撫養長大，阿宏輕聲地跟老婆說，因為妳的支持，我決定改變自己。（編輯：黃世雅）1081206

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