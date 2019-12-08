提前慶祝移民節 頒新台灣人歸化證書

（中央社記者楊思瑞台南8日電）內政部移民署與台南市政府今天在奇美博物館廣場提前舉辦慶祝移民節活動，會中辦理歸化國籍儀式，頒發歸化國籍證書給前比利時台北辦事處主任閔子雍（Hugues Mignot）等人。

以「 新光閃南瀛、幸福耀台灣」為主題的移民節慶祝活動今天在奇美博物館前廣場舉行，安排各國新住民帶來埃及旋轉舞、柬埔寨古高棉舞蹈、中國旗袍走秀、印尼沙曼舞及巴拉圭情歌等多元文化表演；還有南美玻利維亞、非洲文化等13個文化展示攤位。

今年的移民節慶祝活動首次納入歸化國籍儀式，邀請閔子雍等歸化國籍代表參加，由內政部政務次長陳宗彥與台南市長黃偉哲頒發歸化國籍證書，並致贈總統府建築百年紀念品，成為正港的台灣人。

內政部長徐國勇致詞時表示，目前因為婚姻來到台灣的新住民已經超過55萬人；加上新二代子女，總數接近百萬人。此外，還有數十萬名來自世界各國的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、努力讀書、傳教弘法或投資經商。他們對台灣基礎建設、經濟發展、長者照顧及文化生活等各個層面，都有重要貢獻。

徐國勇表示，政府近年透過跨部會合作，陸續完成新住民語文納入課綱、簡化母國學歷採認等工作，並擴大新住民及其子女培力方案，為國家未來長遠發展厚植具國際競爭力的人才。期盼不論來自何方、不分先來後到的人們，攜手打造福爾摩沙幸福家鄉。（編輯：陳俊碩）1081208