高壓水柱搭切削頭通水管 創意獲國際發明展金獎

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）正在就讀科大的詹敏照發明水管疏通裝置，利用高壓水柱搭配切削頭及攝影鏡頭，較傳統技術更能完整疏通堵塞的排水管，這項創新發明參加今年德國紐倫堡國際發明展獲金牌獎。

目前就讀國立勤益科技大學的南投縣民詹敏照與他人共同研發「水管疏通裝置」，參加今年第71屆德國紐倫堡國際發明展獲金牌獎，南投縣副縣長陳正昇今天頒獎表揚詹敏照為南投爭光，詹敏照也向陳正昇介紹作品特色與功能，並透露已有廠商表達技術合作意願。

詹敏照說，家中從事建築相關工作，常有需要疏通堵塞的排水管，這項發明作品能穿梭狹小、彎曲管路，並藉水流旋轉與切削清理卡在水管皂化的污垢，更可藉附掛的攝影鏡頭查看堵塞情況，做進一步更清楚判斷與處理，較傳統工法更有效疏通堵塞的水管。

陪同詹敏照到縣府的德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團長沈毓豪說，傳統疏通水管方式不外乎利用酵素溶化污垢或操作鋼絲疏通，但都無法澈底清除乾淨，這項創新作品藉很高的水柱壓力搭配切削頭，透過旋轉及前後拉伸動作，可完全處理管壁堵塞問題。

根據縣府教育處資料，第71屆德國紐倫堡國際發明展共有30國超過800項發明參賽，台灣代表團參賽的20件作品中，共獲獎牌17面，其中包括6面金牌獎、7面銀牌獎、4面銅牌獎。（編輯：陳俊碩）1081209