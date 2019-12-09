台中美軍招待所恐拆除 美退伍軍人協會關心

閒置多年的台中美軍招待所，將面臨拆除改建大樓的命運，公民團體9日與美國海外作戰退伍軍人協會9957分會等到訪招待所，希望建築能獲保留。中央社記者蘇木春攝 108年12月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）閒置多年的台中美軍招待所，將面臨拆除改建大樓的命運，美國海外作戰退伍軍人協會9957分會得知後，指揮官陳鷹與曾駐台的美軍老兵到訪招待所，盼建築能獲保留，為歷史留下見證。

位於台中市西區美村路的台中美軍招待所（聯勤台中招待所）建於1962年，早期是美軍俱樂部，台中市政府規劃拆除興建非營利組織與志工大樓，去年被居民與公民團體要求保留，並提報台中市文化資產審議會，今年9月台中市政府文化局以非美援時期建物，否定具備古蹟或歷史建築的文資價值。

台灣護樹協會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大地心環境關懷協會等公民團體，多次陳情要求保留招待所，美國海外作戰退伍軍人協會（Veterans of Foreign Wars）9957分會得知後，指揮官陳鷹（Scott Ellinger）今天與曾駐守台灣的美軍德易爾（James Patrick Dwyer）到訪招待所，聲援保留行動。

陳鷹接受中央社記者訪問時表示，協會除照顧居住海外各地的退役美軍，也在當地從事慈善工作，幫助孤兒院、長輩關懷，美軍招待所是見證美國與台灣夥伴關係重要的建築物之一，他得知招待所恐面臨拆除命運，特別到所在地關心。

陳鷹說，建築能夠讓歷史活著，向下一代展示當年的故事，讓人們活在歷史當中，若是被拆除這段歷史就會死去，分會支持公民團體的核心價值，並會將相關資料與老照片保留，讓這段歷史活下來。

德易爾1971年到1973年曾來台駐紮清泉崗空軍基地，他表示，美國在台駐軍長達28年，保留美軍曾在台歷史為何重要，因為不知道歷史就會重蹈覆轍，但美國這段在台歷史有如被消音一般，很多台灣學生都不知道這段歷史，希望市府可以保留建物，讓大家知道台美之間的友誼。（編輯：陳俊碩）1081209

台中美軍招待所將面臨拆除改建大樓的命運，美國海外作戰退伍軍人協會9957分會指揮官陳鷹（Scott Ellinger）（左）9日與曾駐守台灣的美軍老兵德易爾（James Patrick Dwyer）（右）特別到所在地關心，希望建築能獲保留。中央社記者蘇木春攝 108年12月9日