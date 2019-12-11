光復中學學生設計成果展創意 打造積木堆疊櫃

新竹市光復中學11日舉辦設計成果展，由廣告設計、多媒體設計、室內設計科的畢業生所辦，以視覺設計、多媒體動畫與電影、家具設計等方向為主。中央社記者郭宣彣攝 108年12月11日

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市光復中學今天辦設計成果展，學生打造能自由拼裝的積木堆疊櫃及收納功能桌等，能充分運用居家空間。校長黃敦煌表示，讓學生所學能實際運用於生活中，展現學習成果。

黃敦煌表示，這次成果展由廣告設計、多媒體設計、室內設計科的畢業生所辦，以視覺設計、多媒體動畫與電影、家具設計等方向為主，也透過專題製作課程中，讓學生學習團隊合作與設計執行到提報展演等，也提升學習力。

學生鄭孟庭、倪邦誠說，為讓空間能充分使用，團隊以積木堆疊組合為概念的彩色櫃子，能讓民眾自行組裝、收納物品，符合空間大小，且櫃子的耐重度也高，能當椅子用，讓櫃子不只是櫃子，打造多元化功能。

學生宋昀、陳偉帆表示，若有朋友到家拜訪時，常因桌子的使用空間不足，導致食物等物品沒地方放，因此，團隊設計有收納功能的桌子，能方便運用。

學生陳宜翎、謝毓庭指出，這次成果展的主題為「三分熟」，是在學校3年來，從一開始對設計不懂，透過學習到現在，能展現專業力，也對設計的熱忱與夢想，將持續加熱、努力學習，強化自己的專業。（編輯：李錫璋）1081211