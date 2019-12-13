日式老屋新生命 竹市李克承故居招商重新營運

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹地區第一位醫學博士李克承故居，在前一個營運單位約滿後，進行重新招商，經4個月調整，已由新的團隊進駐，預計17日正式營運，讓民眾再次入內體驗日式庭園古蹟氛圍。

新竹市文化局提供資料表示，李克承故居於1943年興造完成，是作為交際應酬的「會館」，李克承於1945年買下這棟日式瓦屋，去世後由妻子續住，由於該處土地所有權屬公有，因此李克承妻子決定將故居還給市府，2011年被指定為市定古蹟。

竹市府於2014年將故居修復完成後，除承襲黑瓦木構的經典和風，為順應台灣的濕熱氣候，在建築設計上，裝設了讓雨水順流而下的下見板、增加出簷阻擋西曬，並用推拉式的幛子取代固定牆面，達到良好的通風效果。

李克承故居的格局大致按照日式住宅傳統的L型佈局，但不同於一般住宅強調私密性，李克承故居保留了原先作為「會館」的公共性質，木門、木窗搭配玻璃，讓整個建築擁有足夠穿透性。

竹市文化局長黃竫蕙今天於新聞稿中指出，前一個營運單位合約到期後，市府積極重新招標，現與知名餐飲業者攜手合作，讓李克承故居持續以鬧區中的寧靜庭園古蹟咖啡館之姿重現，讓民眾進入享受日式古蹟氛圍。（編輯：李錫璋）1081213