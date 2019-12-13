中火燃煤超量 中市府：14日起再用煤續罰

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，限期今天完成改善，台中市政府今天表示，明天中火若仍有生煤持續使用，將按次開罰新台幣600萬元，盼台電盡速完成電力調度。

台中市政府表示，中火108年度生煤用量規定最多僅能1104萬噸，但今年11月底，中火用煤量已達1113萬公噸，依據「空氣污染防制法」及「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等法令，3日開出300萬元罰單，並限期改善，且不排除撤銷1到2張操作許可證。

台中市環保局長吳志超今天表示，限期中火今天晚間12時前完成改善，明天將展開複查，若中火10部機組仍有生煤持續使用，視為未完成改善，將按次開罰600萬元並限期改善，希望台電儘速進行電力調度工作。

有關台電6日發文至環保局，函詢「完成改善」的具體意涵。吳志超說，3日處分函中就已函知台電，昨天再度發文回復台電公司指出，依據台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，台中電廠的生煤使用量應自近年最高生煤用量1839萬公噸，4年內減少735萬公噸，降至1104萬公噸。

環保局指出，包括台中市議會於104年12月8日辦理自治條例聽證會，環保局今年9月20日召開自治條例釋疑聽證會，台電公司均有派員參加，台電理應知悉自治條例的減煤目標。

另外，環保局今年7月2日市政會議報告，以及10月22日也再次發文重申，中火108年度生煤用量應在明年1月25日前降至1104萬公噸，符合市議會通過自治條例的規定，台電公司有充分的時間因應，並進行電力調度。（編輯：謝雅竹）1081213