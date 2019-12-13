士林橋下麝香豬屍 北市：初步未感染非洲豬瘟

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市動保處今天表示，昨晚獲報在文林路附近士林橋下有一具約50公斤麝香豬屍體，經帶回豬屍解剖採樣後，初步未發現感染非洲豬瘟，已送至家衛所檢驗，預計2天內可得知結果。

動物保護處發布新聞稿表示，昨晚接獲民眾通報，士林橋下巷弄有一具約50公斤麝香豬屍體，依非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，通知環保局清潔消毒，並由警方拉封鎖線管制人員進出。

動保處指出，防疫員到場後，經現場初步檢視豬隻外觀未有非洲豬瘟典型病變，相關單位也針對發現豬屍地點沿路全面消毒，避免病原傳播；把豬屍帶回解剖採樣後，初步未發現感染非洲豬瘟。

動保處表示，已把豬屍妥善封包及剖檢採樣後，迅速把檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，預計2天後可得知檢驗結果，也會同時釐清豬屍是否遭人刻意丟棄。

動保處指出，因麝香豬屍被包在布袋內，疑遭人刻意丟棄，會與警方合作調周邊監視器畫面，釐清案件狀況，若確定有民眾刻意丟棄豬屍，可依違反「動物傳染病防治條例」規定，處新台幣5萬元至100萬元罰鍰。

動保處表示，為防範非洲豬瘟入侵，呼籲市民不要隨意丟棄飼養寵物豬屍，如發現遭棄置豬屍，可打1999市民當家專線通報，會迅速派員到場處理。（編輯：方沛清）1081213