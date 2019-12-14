北市府：士林橋下麝香豬屍未感染非洲豬瘟

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市動物保護處今天表示，12日晚間獲報在文林路附近士林橋下有一具約50公斤麝香豬屍體，經送至行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗後，確認豬屍未感染非洲豬瘟病毒。

動保處發布新聞稿指出，12日晚間接獲民眾通報，士林橋下巷弄有一具約50公斤麝香豬屍體，依非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，除派防疫員到場外，環保局也立即派員趕赴現場進行環境消毒。

動保處防疫員把豬屍妥善封包及剖檢採樣後，當天迅速把檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。動保處昨晚接獲家衛所檢驗結果通知，確認豬屍未檢出非洲豬瘟病毒。

動保處指出，因麝香豬屍被包在布袋內，疑遭人刻意丟棄，會與警方合作調周邊監視器畫面，釐清案件狀況，若確定有民眾刻意丟棄豬屍，可依違反「動物傳染病防治條例」規定，處新台幣5萬元至100萬元罰鍰。

動保處表示，為防範非洲豬瘟入侵，呼籲民眾家中寵物豬死亡，應向動保處申請委託寵物屍體焚化或找民間機構協助處理，勿任意丟棄豬隻屍體，若發現遭棄置豬屍，可打1999市民當家專線通報，會迅速派員到場處理。（編輯：李錫璋）1081214