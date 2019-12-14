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鄭文燦關懷弱勢 讓照顧產業帶動台灣進步

最新更新：2019/12/14 18:17

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天在年終關懷餐會活動上表示，社會工作需要溫暖的心跟冷靜的腦，既要專業又要熱情，最重要是不間斷的愛，希望從桃園開始，讓照顧產業成為帶動台灣進步力量。

歲末之際，桃園市政府社會局今天舉辦「幸福送暖，愛在桃園」年終關懷餐會活動，同時邀請800多名身障社福機構老人、幼童、身障朋友一起共餐，希望讓弱勢朋友提前感受溫暖。

鄭文燦表示，社福機構經營以公益性質為多，感謝經營社福機構的團隊，讓桃園更溫暖。目前桃園13個區各有一個家庭服務中心，同時也有很多身障社福、老人福利、兒少福利等機構，市政府希望繼續完善社會福利照顧體系，讓弱勢族群能夠得到應有的照顧。

鄭文燦說，市府秉持「立案要簡化、輔導要合理」兩大原則，讓有心推動照顧產業的人能夠得到鼓勵，也可略微降低經營成本。此外，也希望藉由銜接照顧服務，將需要受照顧的家庭接軌到後端。

他說，社會工作需要溫暖的心跟冷靜的腦，既要專業又要熱情，最重要是不間斷的愛，希望從桃園開始，讓照顧產業成為帶動台灣進步的力量。（編輯：卞金峰）1081214

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