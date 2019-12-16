基隆輕軌捷運案 新北提汐止增設2站

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）基隆市、新北市副首長合作交流會議今天在基隆登場，有關基隆輕軌捷運案進度，新北市政府已向交通部鐵道局提出原先規劃方案，另將在汐止區增設2站，盼能一同協調整合。

新北市副市長吳明機表示，透過副首長合作平台，讓兩市相關單位同仁建立溝通管道，平日就可以密集交流，在半年一次的會議中展現成果，也盼在交通等各方面促成更多合作。

基隆市長林右昌指出，基隆市與新北市無論是各處局長、或是他與新北市長侯友宜之間，都有非常好的合作默契與共識，他與侯友宜也可以直接透過通訊軟體溝通，不僅政策決策層次暢通，執行面也能順利進行。

基隆市政府表示，會議中雙方分別提出多項合作協助計畫，包含交通、都市規劃、觀光及海洋保育等議題，其中，市民關心的基隆輕軌捷運，交通部鐵道局綜合規劃報告已簽約啟案，建置完成後可望改善基隆、汐止及台北交通壅塞問題。

新北市政府捷運工程局指出，市府已向交通部鐵道局提出基隆輕軌捷運於汐止區大同路一段好市多（Costco）汐止店附近、汐止國泰綜合醫院附近增站方案，以及捷運汐止民生線轉乘共構規劃方向，相關規劃及工程介面，需要基隆、新北及鐵道局等單位共同協調整合。

此外，基隆市政府表示，新北市的水金九東北角觀光路線已打響全國，成果有目共賭，尤其在八斗子車站啟用後，更進一步推升瑞芳及基隆兩地的觀光效益，這次會議也討論到未來加入潮境、海科館、望海巷等魅力景點，並透過兩市聯合行銷及舉辦跨域主題活動，擴大東北角觀光發展。

基隆市副市長林永發指出，藉由中央與基隆、新北3個觀光單位共同合作，相信可以為東北角觀光廊帶創造更多觀光效益與產值。（編輯：戴光育）1081216