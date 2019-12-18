北市微調109年公告土地現值及公告地價

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市地政局今天公布109年公告地價及公告土地現值。局長張治祥說，全市公告地價調漲1.34%，經評估，自用住宅每戶地價稅增加約新台幣66元、非自用住宅多繳214元。

地政局上午召開「109年公告土地現值及公告地價評議結果」記者會。張治祥表示，公告地價是課徵地價稅依據，依規定每2年公告、調整一次，經地價評議委員會審議，並考量民眾負擔地價稅能力等狀況，評定109年全市公告地價調漲1.34%。

她說，北市微調109年公告地價，自用住宅住戶繳納明、後年的地價稅將增加66元、非自用住宅則多繳214元，調幅不大。

張治祥指出，各行政區公告地價部分，除北投區、文山區、內湖區及士林區外，其餘皆上漲。松山區受都市計畫變更影響，加上捷運路網完善，居住及商業環境佳，平均調漲3.52%，是各行政區最高。

媒體詢問，北市曾提及擬透過降地價稅達到自住輕稅政策。張治祥說，自住輕稅應從稅率著手，但地價稅較難以掌握住戶使用狀況，無調整稅率的操作空間，會持續與相關局處討論是否調整其他稅收。

至於109年公告土地現值部分，張治祥表示，公告土地現值調幅1.52%，全市皆上漲，上漲原因是反映實價登錄動態、土地現況等因素。

她說，像南港區因東區門戶計畫，規劃公共建設，進而改善周邊現有土地及環境使用狀況，平均調幅3.11%，居首位；大同區、萬華區也因西區門戶計畫，加上都更發酵，平均調幅2.54%、2.30%，分居第2、第3。（編輯：屈享平）1081218