挺韓罷韓高雄遊行 柯文哲：AIT還發旅遊警訊

（中央社記者郝雪卿台中21日電）對於挺韓及罷韓遊行今天在高雄舉行，台北市長柯文哲對此表示，藍綠對立可以搞到這麼緊張，美國在台協會（AIT）還發出旅遊警訊，要美國僑民今天不要去高雄，真是蠻奇怪的。

柯文哲今天到台中市出席台灣民眾黨台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人謝文卿後援會活動，接著再前往東區南天宮參拜，晚上還到一中商圈掃街，向民眾拜票。

柯文哲在謝文卿後援會中以「城市治理」為題發表演說，強調政治其實很簡單，每天上午7時半上班就對了，認真做事就對了，打天下可以用烏合之眾，但治理天下就不能這樣做了。

對於民眾黨在台中市招募黨員的情形，柯文哲在會中表示，統計數字還沒看到，由於他們是以網路運作，不可諱言，還是以都會區為主，中台灣是搖擺區，是選戰指標地區，以民眾黨來說，一個成立才3、4個月的政黨，做到這種規模已經很了不起，在台灣歷史上算奇蹟了。

柯文哲指出，中台灣是搖擺區，但不同黨派市長上台，不會採用不同黨派的人擔任局長，常常是黨同伐異，這是台灣很大的問題，像台北市政府現任的3名副市長分別來自不同黨派，局長則從新黨到民進黨都有，只問功能是否適合，不問黨派，台北市政府在台灣政治上，是超越藍綠而不是消滅藍綠，不同黨派都可以在同一個社會中和諧相處，這才是比較了不起的地方。

挺韓及罷韓遊行下午在高雄登場，柯文哲說，AIT還對此發出旅遊警訊，通知美國僑民今天不要去高雄，這種藍綠對立可以搞到這麼緊張，依美國立場都覺得很危險，真是蠻奇怪的。（編輯：陳俊碩）1081221