國旗飄揚地球最底部 朱建銘：我做到了

喜歡探索旅行、來自台東的醫生朱建銘今年完成南、北極地旅行，成功讓中華民國國旗在地球最底部飄揚。（朱建銘提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年12月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）「很高興能順利舉起國旗站在地球最底部」，喜歡探索旅行、來自台東的醫生朱建銘今年完成南、北極地旅行，還讓中華民國國旗在地球最底部飄揚，當時他興奮地說「我做到了」。

「那一刻很感動」，朱建銘回想站在南極點舉起國旗時，他很興奮地說「我做到了」。

經過2年多的等待、排隊，朱建銘終於如願前往南極點，順利站在地球的最底部。

朱建銘日前回到台東今天接受中央社記者訪問時指出，要到南極點，除要氣候允許，還要預防高山症。從開普敦搭飛機到南極，再換飛機到南極的狼牙跑道改搭噴射機到南極點，那裡海拔2800公尺左右，飛機飛行高度約4千公尺，沒有艙壓，容易出現高山症。

朱建銘說，每年到南極的觀光客約3萬人，能到南極點的只有6、70人，其中台灣人更是屈指可數，他透過旅行社安排，等了2年多才有機會到達南極點，在地球的最底部舉起國旗。

朱建銘表示，南極點只有少數強國在這裡設置研究站，他升起國旗。「讓我們國旗也能在這裡飄揚，「為國爭光，很開心」。

朱建銘今年6月間也曾探訪北極熊的故鄉，並與北極熊預約一個約會，捕捉大自然及生命中的美好一瞬間，成為台東在1年內完成南、北極旅行的第一人。

朱建銘熱愛「探索旅行」，民國103年前往北極，在攝氏零下40度的冰原守候8天，捕抓到北極熊寶寶及熊媽媽破雪而出、親密互動的超萌畫面。

民國106年6月間，朱建銘前往英國威爾斯外海的斯科克霍姆（Skokholm）島，觀察拍攝一種名叫做大西洋角嘴海雀（Atlantic Puffin）、又稱海鸚鵡的海鳥育雛過程，這種鳥在育雛期間會潛入海中抓魚餵雛。

他指出，在風雨中守候7小時，終於捕捉到Puffin海鳥嘴中同時抓到10隻魚帶回餵幼鳥的特別鏡頭。

朱建銘說，「人生就像是一場華麗的冒險，我累積了許多飛行，搜集地圖上每個春夏秋冬的風和日麗」。（編輯：戴光育）1081221