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台鐵太魯閣號行進間 車窗忽破裂嚇壞乘客

最新更新：2019/12/22 10:53
台鐵自強號（太魯閣）402次列車22日上午從台北開往台東，列車行經花蓮萬榮至光復時，第一節車廂玻璃應聲破裂，呈現蜘蛛網狀裂痕，列車上乘客一陣驚慌，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月22日
台鐵自強號（太魯閣）402次列車22日上午從台北開往台東，列車行經花蓮萬榮至光復時，第一節車廂玻璃應聲破裂，呈現蜘蛛網狀裂痕，列車上乘客一陣驚慌，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）台鐵自強號（太魯閣）402次列車今天上午從台北開往台東，行經花蓮萬榮至光復時，第一節車廂玻璃應聲破裂，嚇壞乘客。鐵警初判疑是石頭或鋼珠彈造成，將詳細調查。

這列402次太魯閣號列車清晨5時55分從樹林出發，終點站台東知本。陳姓民眾說，他從花蓮上車要去台東，約早上8時多經過花蓮萬榮站時，第一節車廂的一扇車窗玻璃忽然破裂，呈現蜘蛛網狀裂痕，列車上乘客一陣驚慌，所幸無人受傷。

鐵路警察局花蓮分局表示，初步研判因為沿途多處路段均有施工情形，可能石粒彈跳、撞擊到玻璃導致破裂，但也不排除是BB槍造成的，全案由鐵警局花蓮分局偵查隊深入調查。（編輯：黃世雅）1081222

台鐵自強號（太魯閣）402次列車22日上午從台北開往台東，列車行經花蓮萬榮至光復時，第一節車廂的一扇車窗玻璃忽然破裂，呈現蜘蛛網狀裂痕。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月22日
台鐵自強號（太魯閣）402次列車22日上午從台北開往台東，列車行經花蓮萬榮至光復時，第一節車廂的一扇車窗玻璃忽然破裂，呈現蜘蛛網狀裂痕。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月22日
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