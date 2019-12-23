公民割草籲投票反韓 提醒二階連署罷韓快開始

（中央社記者王淑芬高雄23日電）罷韓遊行落幕，公民割草行動於臉書貼文，呼籲民眾務必在明年1月11日出來反韓投票，也提醒罷韓民眾「二階」罷免連署就要快開始了。

由「Wecare高雄」等公民團體發起的「1221Wecare台灣大遊行」21日順利落幕，主辦單位宣稱有50萬人上街頭罷韓。隨著大選日的逼近，公民割草臉書貼文以「照亮台灣、守護民主」、「火大割草、光復高雄」為題，提醒民眾務必出來反韓投票，還有二階罷免連署就快要開始了。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋指出，第二階段30萬份的連署書是嚴峻的挑戰；依規定要使用符合中選會的格式連署文件，而且要在60天內收集30萬份連署書，到時候要請民眾重新連署簽名，呼籲罷韓民眾絕對不要放棄罷韓機會。

根據107年的統計，高雄市目前公民數約228萬，依據選罷法90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有約2萬2800份提議書；第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾57萬票）。

張博洋估計流程，罷免投票最快是明年5月下旬以後。（編輯：黃世雅）1081223