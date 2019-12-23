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基隆長庚耗資40萬 兒科病房增設投影互動

最新更新：2019/12/23 12:46
基隆長庚醫院耗資新台幣40萬，在兒科病房遊戲室增設多媒體互動投影機，23日正式啟用，院長陳建宗（後左）表示，希望藉由遊戲設計讓病童心情愉快，減少接觸感染風險，早日痊癒返家。（基隆長庚醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月23日
基隆長庚醫院耗資新台幣40萬，在兒科病房遊戲室增設多媒體互動投影機，23日正式啟用，院長陳建宗（後左）表示，希望藉由遊戲設計讓病童心情愉快，減少接觸感染風險，早日痊癒返家。（基隆長庚醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆長庚醫院耗資新台幣40萬，在兒科病房遊戲室增設多媒體互動投影機，並配合病房彩繪牆面，期盼讓兒科病房不再是小朋友恐懼的地方。

多媒體互動投影機今天啟用，院方表示，這套系統是由影像動作識別技術發展而來，藉由機器偵測到人體動作，即時運算影像投放，達成人與機械互動效果，讓冰冷的地板多了些趣味性。

院方指出，民眾能與整個場景互動，可以把遊戲室當成足球場或池塘，帶領病童身歷其境進入影像世界，除能豐富遊戲時樂趣外，還能減輕病童住院期間的恐懼與不適。

基隆長庚醫院院長陳建宗表示，院方2年前開始推動友善住院，照顧的病患不只長者還有小朋友，孩子住院非常辛苦，院方將電梯入口改建成海洋風格，希望能帶給病童些許溫暖。

陳建宗指出，基隆長庚醫院除設置傳統的遊戲室外，還特別增設多媒體互動投影機，希望藉由遊戲設計讓病童心情愉快並減少接觸感染風險，早日痊癒返家。（編輯：張銘坤）1081223

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