海大與海軍策略聯盟 共同培育人才

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）國立台灣海洋大學今天與海軍基隆後勤支援指揮部簽署合作備忘錄，雙方未來將積極推展大學與海軍機關合作，共同培育國軍人才。

儀式上午在海洋大學圖書館2樓愛樂廳舉行，由海洋大學校長張清風與海軍基隆後勤支援指揮部指揮官舒文政代表簽署「策略聯盟意向書」。

海洋大學表示，根據策略聯盟合作意向書，未來海洋大學與海軍基隆後勤支援指揮部將共同規劃、推行學術交流與研究合作，並由海洋大學提供多元學習管道，積極推動國軍人員終身學習，以達人才培育及永續經營發展。

張清風指出，海軍基隆後勤支援指揮部除了後勤支援補給外，在救災、救難也扮演重要角色，同時擁有很好的修船廠及相關技術，長期以來也與海大互動密切，尤其在造船、輪機、商船、電機、機械、航管、海事發展與訓練等領域，未來將更積極推動教學與實習合作等，務實地強化人才培育。

舒文政表示，海洋大學是海洋領域翹楚，海軍的後勤支援也與海大關係密切，未來在國艦國造的推動也能有很多合作，希望透過海大高品質的學術能量，提升海軍官兵素養，並強化管理與領導思維，未來也盼擴大合作層面，拓展海軍的藍海。（編輯：張銘坤）1081223