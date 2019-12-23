清華OLED照明團隊 攜手曙光女中研究展成果

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）清大材料系教授周卓煇OLED照明團隊，攜手曙光女中進行科學專題研究，揭示藍光對人眼的傷害，並提出護眼之道，今天學生報告8篇已在科技部OPTIC國際研討會發表論文，展現學習成果。

周卓煇說，現代人常用3C產品，眼疾有年輕化趨勢，若能在平日用簡單、方便方式來保護眼睛，成為研究的重要方向。因此，團隊找尋，配戴何種顏色鏡片能最有效濾除藍光，達到保護眼睛目的。

曙光女中校長姚麗英說，依據調查，校內有91%高中生有近視，88%的國中生近視，顯示眼睛傷害已是普遍現象，期許透過好光的研究與論文寫作，除提供護眼方法，也提升學習競爭力。

曙光女中學生張家寧、林芝妤表示，她們進行實驗並使用藍害量化光譜儀，量化不同顏色鏡片對人眼的視網膜可容許最大曝光極限，從中發現，在配戴黃色鏡片，比不配戴時，能夠延長電腦螢幕觀看時間，且僅降低10%的清晰度。

學生許雯淇、陳宖姍研究，以32吋電視為例，發現看電視距離越遠，對眼睛視網膜的傷害越小，若同時考慮清晰度，在1.5公尺的視距下觀看電視，能兼顧清晰度、也較不傷眼。

眼科醫師蘇振文表示，不少醫學研究討論藍光對眼睛視網膜的傷害，雖未有大規模人體實驗，以證實藍光會直接造成黃斑部的傷害，但在動物實驗和細胞上的實驗，藍光會有傷害細胞內胞器的風險。

蘇振文說，根據顏色互補色的原理，黃橘色系的暖色鏡片吸收藍光，透出黃色光線，所以抗藍光的效果，比透明或是藍色鏡片好。

對於平常的護眼方式，蘇振文表示，使用3C產品30分鐘為限，休息10分鐘並看遠方，讓眼睛睫狀肌休息。也要盡量避免過度使用眼睛、或熬夜，會提升近視及罹患乾眼症的風險。（編輯：張銘坤）1081223