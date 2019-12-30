一日路燈維修員 木曜4超玩揭搶救光明日常[影]

影片來源：木曜4超玩 YouTube頻道

（中央社記者陳怡璇台北30日電）網路節目「木曜4超玩」化身北市工務局公園處的一日路燈維修員，體驗檢修、搶救「失明」路燈的日常，還可能被狗追、碰到蛇或蜂群，有時還要除草，大呼不易。

網路直播「木曜4超玩」主持人邰智源、謝坤達，至台北市工務局公園路燈工程管理處，化身菜鳥路燈維修員，跟隨「學長」、公園處路燈工程隊維修員毛廉君、林振智前去維修搖晃的電線桿，並體驗路燈維修員日常的維護檢修工作。

一行人至陽明山登山步道檢查路燈開關箱、換燈泡、重貼電線接點膠帶等，因雜草叢生，必須先拿鐮刀除草才能操作。晚上則至天母修理故障路燈，因為道路廣，路燈也設得高，必須乘坐高空作業車上去處理，邰智源與謝坤達詢問林振智初次「升空」時會不會害怕，林振智笑說「是有種寒風刺骨的感覺」、「這個高度只能慢慢克服」。

工務局表示，路燈維修會遇到各種狀況，例如狗追蟲咬、碰見蛇或蜂群、天候不佳，路燈故障時需逐一檢查迴路等，藉由節目呈現維修員白天巡修至晚上搶救失明路燈、不為人知的辛苦面。（編輯：李亨山）1081230