鄭文燦擘畫桃園新年願景 盼獲得合理財政挹注

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天說，迎接109年到來，市府除推動桃園航空城、亞洲．矽谷及前瞻軌道建設計畫，加快建設時間表，也將敦促財政收支劃分法修正，讓桃園市得到合理的財政挹注。

鄭文燦出席「桃園市109年元旦升旗暨全民健走活動」表示，昨天桃園跨年晚會創下歷來最高的人次。今天的升旗健走也吸引3萬人參加。桃園市的人口已突破225萬人，是全台人口、都市、產業、交通成長快速的城市。

鄭文燦說，市府積極推動3支箭計畫，要讓桃園航空城、亞洲．矽谷以及前瞻軌道建設，在今年有更快的建設時間表，加速桃園城市轉型。

鄭文燦說，市府希望未來能達成六都均衡的目標，因此將敦促財政收支劃分法修正，讓桃園得到合理的財政挹注，讓宜居宜業的桃園，發展成更幸福、感動、具魅力的城市，吸引更多家庭選擇桃園追求人生夢想。

他表示，市府也支持企業在桃園投資，經濟部推動投資台灣3大方案，包括「歡迎台商回台2.0行動」與「根留台灣企業加速投資行動」，以及「中小企業加速投資行動」，桃園總投資金額占全台近4分之1，市府會持續協助企業投資，在桃園創造更多更好的就業機會。

有記者詢問，新的一年對於身材管理是否有新計畫。鄭文燦表示，新時代的桃園即將展開，只要能做事、會做事、勤政愛民、抓住市民的心就是好市長，各首長在比身材之外，要比的是對城市規劃的能力跟執行力。

他也期勉市府團隊要有市長的高度、遠見、魄力跟執行力，也要有市民的角度，從市民的需要檢討施政，把工作做好。（編輯：張芷瑄）1090101