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高雄跨年捷運運量降 輕軌不及107年跨年一半

最新更新：2020/01/01 12:51
高雄捷運公司1日統計跨年捷運及輕軌運量都下滑；捷運28.2萬人次較107年跨年少8.6萬人次；輕軌2萬442人次，不及107年跨年運量4.5萬人次的一半。（高捷公司提供）中央社記者陳朝福傳真 109年1月1日
高雄捷運公司1日統計跨年捷運及輕軌運量都下滑；捷運28.2萬人次較107年跨年少8.6萬人次；輕軌2萬442人次，不及107年跨年運量4.5萬人次的一半。（高捷公司提供）中央社記者陳朝福傳真 109年1月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）歡喜迎接2020，高雄跨年湧入大批民眾一起倒數，但根據高雄捷運公司統計，包括捷運及輕軌運量都下滑；昨天營運日捷運運量28.2萬人次、輕軌運量2萬442人次不及107年跨年一半。

高捷今天公布高雄跨年的運量顯示，昨天營業日從上午首班發車到收班（1日清晨2時收班），捷運運量是28.2萬人次，較107年少了8.6萬人次；輕軌運量2萬442人次，不及107年跨年運量4.5萬人次的一半。

高捷公司公共事務處長王柏雁接受中央社記者電話採訪並分析運量較107年跨年低原因，可能是跨年當日仍為上班日，且元旦非連續假期，還有可能是外地遊客較少所致。

雖然跨年捷運及輕軌運量急降，不過，高捷108年日平均運量還是比107年成長1.1%，達到17.9萬人次。

高捷分析日平均運量成長的因素，包括配合交通部推動通勤及通學族群穩定計畫、高捷自辦及配合舉辦大型活動、輕軌與捷運相輔相成並拉抬運量、加強行銷和導入多元支付等。（編輯：陳俊碩）1090101

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