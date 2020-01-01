豬鼻蛇體型肥短 遇危險刻意裝死模樣可愛

生長在乾燥沙地和矮草原的豬鼻蛇，外型有深褐色斑塊，因鼻子似豬，體型肥短，受民眾喜愛。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）

（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市立動物園今天表示，生長在乾燥沙地和矮草原的豬鼻蛇，外型有深褐色斑塊，因鼻子似豬，體型肥短，受民眾喜愛，而豬鼻蛇遇危險時，會腹部朝上，刻意裝死，模樣可愛。

動物園發布新聞稿表示，許多民眾對蛇具有恐懼感，但在兩棲爬蟲館內的豬鼻蛇，有一對豬鼻子，體型比其他蛇類肥短，外型可愛的豬鼻蛇是克服蛇類恐懼症的最佳首選。

豬鼻蛇生長在乾燥沙地和矮草原，深褐色斑塊是最佳保護色，且善於鑽土捕食，因豬鼻蛇生性溫馴，遇危險時，會先撐開頸部，發出嘶嘶聲或快速扭動身體、擺尾，若無法逃離敵人，就會腹部朝上、張嘴露舌裝死，有些個體還會發出如屍體般惡臭，刻意嚇跑敵人。

動物園指出，豬鼻蛇雖是毒蛇，但毒性微弱，只對蟾蜍等小動物造成危害，對人類無害；野生豬鼻蛇主食為蛙、蟾蜍及小型蜥蜴，但這些食物非一年皆有，因此要餵食人工飼育的豬鼻蛇更是一門學問。

保育員在餵食人工飼育的豬鼻蛇時，會選擇營養價值高的乳鼠，面對有拒食行為的豬鼻蛇，會嘗試沾上蟾蜍或青蛙氣味，希望增加食慾；在飼養環境方面，保育員也量身打造可向下挖掘飼養箱，讓豬鼻蛇在人工布置環境，保持掘土本能。

動物園指出，農曆過年將屆，民眾在告別豬年前，可到兩棲爬蟲館觀看可愛、溫馴的豬鼻蛇。（編輯：方沛清）1090101