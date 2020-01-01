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台南輔選 馬英九助洪秀柱一臂之力

最新更新：2020/01/01 17:06
前總統馬英九（前左）1日前往台南輔選，並在東區林聖宮前發放春聯，受到支持者熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月1日
前總統馬英九（前左）1日前往台南輔選，並在東區林聖宮前發放春聯，受到支持者熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月1日

（中央社記者張榮祥台南1日電）前總統馬英九今天抵達台南為洪秀柱輔選，對於這名認識20多年的老朋友，義無反顧到最艱難的地方挑戰，他一定要助洪秀柱一臂之力。

前國民黨主席洪秀柱這次參選台南市第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）立委。馬英九今天南下輔選，他說，洪秀柱是他擔任國民黨主席時的副主席，兩人是結識20多年的老朋友。

馬英九表示，洪秀柱去年9月決定南征，讓國民黨士氣大振，對於她義無反顧地到最艱難的地方挑戰，受到大家的尊重，因此一定要助洪秀柱一臂之力。

馬英九也聽取地方選情分析。他表示，洪秀柱不是沒有機會，也沒有人像洪秀柱一樣敢於在這麼艱困情況下挺身而出，毫無懼意，這是黨非常需要的人才，這名女將把男生都比下去了，洪秀柱一定要贏，完成南征的決心和成果。

馬英九抵達台南市東區林聖宮上香祭拜，隨後在廟前發放書寫春聯，民眾大排長龍，有人上前爭相合影，也有人高喊「我愛馬總統」。馬英九發放春聯前，介紹春聯「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」的涵義，他說，自己的書法勉強只是比較端正，但是沒有錯字。（編輯：黃世雅）1090101

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