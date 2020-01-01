嘉義市輔選傅大偉 馬英九稱讚絕非池中之物

（中央社記者蔡智明嘉義市1日電）前總統馬英九今天陪同嘉義市國民黨立委候選人傅大偉掃街拜票。馬英九說，傅大偉提出的「嘉義五幸福」政見及國家未發展方向，證明他絕非「池中之物」，值得支持。

馬英九今天下午到嘉義市，陪同立委候選人傅大偉車隊掃街拜票。他稱讚傅大偉從基層做起，一步步力爭上游，由里長轉任數屆市議員，對市政工作非常熟悉。

馬英九說，傅大偉提出的「嘉義五幸福」政見及國家未發展的方向，很不簡單，證明他絕非「池中之物」，值得大家支持。

今晚馬英九與嘉義市長黃敏惠、傅大偉在林聰明沙鍋魚頭用晚餐。日前林聰明才因為和韓國瑜（國民黨總統候選人）合照，飽受困擾，但今晚依舊出面招待馬英九。林聰明說，與馬英九是二十年的老朋友，他當台北市長時就認識了。

馬英九用完餐後，在嘉義市文化路夜市發春聯，受到民眾熱情包圍，一度讓文化路與中正路口人車都無法通行。（編輯：李錫璋）1090101

嘉義市長黃敏惠（右）與嘉義市國民黨立委候選人傅大偉（左2）1日晚間與前總統馬英九（右2）到嘉義市文化路夜市吃沙鍋魚頭，老闆林聰明（左）出面招待並表示，與馬英九是20年的老朋友。中央社記者蔡智明攝 109年1月1日