金門鄉親大陸通微信公眾號上線 客服好幫手

金門縣政府3日表示，「金門鄉親大陸通」微信公眾號正式上線，民眾可從中了解兩岸規範與相關辦證資訊，歡迎鄉親多加利用推廣。中央社記者黃慧敏攝 109年1月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天指出，「金門鄉親大陸通」微信公眾號正式上線，只要在手機下載微信APP，登入帳號，並點擊關注，就可了解兩岸規範、辦證及急難服務等訊息，是客服好幫手。

金門縣政府觀光處大陸事務科科長蔡百里表示，微信在中國大陸是非常普遍及便利的通訊軟體，觀光處推出「金門鄉親大陸通」微信公眾號，主要針對金門鄉親在中國大陸旅遊或洽公時，提供即時服務。

他指出，「金門鄉親大陸通」微信公眾號設有線上客服，即時協助解決各項疑難雜症，並不定期提供FAQ（經常被問到的問題）、案例分享及兩岸政策等資訊，提供鄉親查詢使用。

蔡百里說，金門與中國大陸地緣相近，且有便捷的小三通，引領金門鄉親赴中國大陸旅遊熱潮，縣政府也常收到鄉親的緊急諮詢等需求，例如證件遺失補發、程序諮詢、緊急狀況處理等。

蔡百里指出，有鄉親因不了解中國大陸相關規範或程序，常造成困擾與問題，因此，縣政府主動出擊，推出「金門鄉親大陸通」微信公眾號，服務在中國大陸的金門鄉親。

觀光處表示，「金門鄉親大陸通」微信公眾號會隨時更新相關中國大陸政策與措施，同時兼具鄉親服務的功能，歡迎鄉親多加利用、推廣。（編輯：戴光育）1090103