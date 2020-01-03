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銀髮族對抗肌少症 環狀運動器材來相助

最新更新：2020/01/03 12:16
台北市副市長蔡炳坤（右）3日在教練帶領下，體驗銀髮環狀運動器材，鼓勵長輩多運動、對抗肌少症，提升身體機能。中央社記者陳怡璇攝　109年1月3日
台北市副市長蔡炳坤（右）3日在教練帶領下，體驗銀髮環狀運動器材，鼓勵長輩多運動、對抗肌少症，提升身體機能。中央社記者陳怡璇攝　109年1月3日

（中央社記者陳怡璇台北3日電）北市社會局與金屬工業研究發展中心合作，引進「銀髮環狀運動器材」，在士林老人日照中心試辦，讓長輩在專業教練指導下提升身體機能，健康慢老。

台北市政府社會局與財團法人金屬工業研究發展中心合作，率先引進「銀髮環狀運動器材」，將士林老人日間照顧中心做為實驗試辦場域，將運動器材以環狀排列，每位長輩得以面對面拉近彼此，增加彼此的互動，搭配教練帶領不同器材訓練肌力，提升身體機能，讓長輩動起來、對抗肌少症。

智能化運動設備以4台等速肌力訓練環狀器材為基礎，可涵蓋上肢、下肢與核心部位的訓練，而每名長輩會有一張個人化運動卡，記錄肌耐力、心跳等，可打造客製訓練處方，也利於治療師調整運動菜單。

台北市副市長蔡炳坤表示，長輩可多利用敬老卡至運動中心，使用游泳池、健身房、桌球、壁球、羽球與撞球等設施，都可用敬老卡點數折抵消費，鼓勵長輩們多運動、顧健康。（編輯：方沛清）1090103

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