梅花盛開遊客驚艷 台東農憂缺蜜蜂授粉恐空包彈

台東梅花提早在去年12月中旬開花，南橫公路新武部落的梅花目前已過了盛開期，開始逐漸凋落，賞梅要把握最後這幾天。中央社記者盧太城台東攝 109年1月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）去年受暖冬影響台東梅花未開花，今年不僅提早開花且「開好、開滿」，讓山頭宛如覆蓋白雪。不過，梅農今天說，花是盛開但缺少蜜蜂授粉，恐怕會是「空包彈」無法結果實。

這幾年受氣候變化影響，台東的梅花幾乎都到1月中旬才盛開，去年還因不夠冷，花開不到1成，雖然梅價大漲，但農民也沒得賺。

去年受氣候影響，各類水果產量減少，但去年12月中旬在社群網站有網友po照，指包括南迴山豬窟、延平鄉鸞山部落、南橫公路沿線的梅花都已盛開，山頭雪白，梅花隨風飄落。

梅花盛開，南橫公路新武部落是今年旅客拍梅花、打卡的最熱門景點，部落入口處就有一片雪白梅花，在紅黃楓樹林的襯托下，更加脫俗。

新武部落的揹工、本身也是梅農的馬男表示，南橫的梅花已盛開半個月了，今年比往年開得還要茂盛，元旦過後就開始逐漸凋落，賞梅要把握最後這幾天。

鸞山部落拉來梅園負責人胡新榮說，往年梅花盛開都是1月中旬，但今年梅花提早到去年底開花，雖然花開得很漂亮，遊客來了，但蜜蜂卻不來，授粉狀況不是很好，恐怕都會是空包彈，結的果實不多。（編輯：戴光育）1090104

台東梅花提早開花半個月，南橫公路新武部落的梅園（圖）是今年旅客賞梅與打卡的熱門景點。中央社記者盧太城台東攝 109年1月4日