更多編輯台推薦新聞：
悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子
政治

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

美軍擴大抖音限令 陸戰隊跟進禁用
國際

美軍擴大抖音限令 陸戰隊跟進禁用

專訪／跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母
地方

專訪／跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

梅花盛開遊客驚艷 台東農憂缺蜜蜂授粉恐空包彈

最新更新：2020/01/04 11:59
台東梅花提早在去年12月中旬開花，南橫公路新武部落的梅花目前已過了盛開期，開始逐漸凋落，賞梅要把握最後這幾天。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日
台東梅花提早在去年12月中旬開花，南橫公路新武部落的梅花目前已過了盛開期，開始逐漸凋落，賞梅要把握最後這幾天。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）去年受暖冬影響台東梅花未開花，今年不僅提早開花且「開好、開滿」，讓山頭宛如覆蓋白雪。不過，梅農今天說，花是盛開但缺少蜜蜂授粉，恐怕會是「空包彈」無法結果實。

這幾年受氣候變化影響，台東的梅花幾乎都到1月中旬才盛開，去年還因不夠冷，花開不到1成，雖然梅價大漲，但農民也沒得賺。

去年受氣候影響，各類水果產量減少，但去年12月中旬在社群網站有網友po照，指包括南迴山豬窟、延平鄉鸞山部落、南橫公路沿線的梅花都已盛開，山頭雪白，梅花隨風飄落。

梅花盛開，南橫公路新武部落是今年旅客拍梅花、打卡的最熱門景點，部落入口處就有一片雪白梅花，在紅黃楓樹林的襯托下，更加脫俗。

新武部落的揹工、本身也是梅農的馬男表示，南橫的梅花已盛開半個月了，今年比往年開得還要茂盛，元旦過後就開始逐漸凋落，賞梅要把握最後這幾天。

鸞山部落拉來梅園負責人胡新榮說，往年梅花盛開都是1月中旬，但今年梅花提早到去年底開花，雖然花開得很漂亮，遊客來了，但蜜蜂卻不來，授粉狀況不是很好，恐怕都會是空包彈，結的果實不多。（編輯：戴光育）1090104

台東梅花提早開花半個月，南橫公路新武部落的梅園（圖）是今年旅客賞梅與打卡的熱門景點。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日
台東梅花提早開花半個月，南橫公路新武部落的梅園（圖）是今年旅客賞梅與打卡的熱門景點。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日
台東梅花今年提早開花且「開好、開滿」，但因缺少蜜蜂授粉，農民憂恐成「空包彈」，無法結果實。圖為台東縣延平鄉鸞山部落拉來梅園。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日
台東梅花今年提早開花且「開好、開滿」，但因缺少蜜蜂授粉，農民憂恐成「空包彈」，無法結果實。圖為台東縣延平鄉鸞山部落拉來梅園。中央社記者盧太城台東攝　109年1月4日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報