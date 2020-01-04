宜蘭縣立委選舉政見發表會 藍綠候選人交火

宜蘭縣立委選舉電視公辦政見會4日登場，民進黨候選人陳歐珀（左起）、無黨籍黃定和、台灣維新林獻山、國民黨呂國華、勞動黨許育嘉、無黨籍孫博萮共6人出席。（宜蘭縣選委會提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年1月4日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣立委選舉電視公辦政見會今天登場，爭取連任的民進黨立委候選人陳歐珀、國民黨候選人呂國華與無黨籍候選人黃定和分別就誠信等議題，相互交火，也爭取選民認同。

由宜蘭縣選舉委員會主辦的宜蘭縣立委選舉電視公辦政見會，下午在聯禾數位有線電視登場。登記參選的陳歐珀、呂國華、黃定和、勞動黨籍候選人許育嘉、台灣維新候選人林獻山與無黨籍候選人孫博萮共6人都出席。

陳歐珀表示，他從政20多年一向堅持清白參選，但呂國華最近卻常開記者會抹黑他賄選，他試問「難道不抹黑，就不會選舉」。選舉至今，他從沒收到檢調單位傳票，依據偵查不公開原則，呂國華怎麼知道會賄選案案情，難道這是呂國華所檢舉。

呂國華回擊，陳歐珀陣營日前疑似透過送免費電影票，邀民眾看電影，涉嫌賄選。陳歐珀應該對此公開道歉，因為很多無辜的市民被檢調傳訊時都受驚嚇；如果他有講錯，陳歐珀應馬上提告。

黃定和針對陳歐珀與呂國華的誠信問題開砲。他質疑，陳歐珀前年參選宜蘭縣長時曾說「若選不上縣長後，就不選立委，那下次還要不要再參選縣長」，陳歐珀只會博取媒體版面。

黃定和也說，呂國華自稱最了解宜蘭，那為何呂國華只當過一屆宜蘭縣長，無法連任；2015年5月時，呂國華也說不再參與政治，現在又來選立委，誠信讓人質疑。

孫博萮說，她主張台灣建國，她也是這次最年輕的宜蘭縣立委候選人，宜蘭應世代交替，希望她可為宜蘭在國會發聲，總統選舉也請支持總統蔡英文連任。

許育嘉表示，他出來參選除主要爭取勞動黨政黨票之外，也希望未來能修改目前勞基法有關一例一休的惡法，國會應有勞工代表。

林獻山提出，他若當選會推動老年農民離農退休制度，保障老農退休後仍有老農津貼與農地租金收入。（編輯：張銘坤）1090104