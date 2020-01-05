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總統候選人當題材 手指畫家創作留紀念

最新更新：2020/01/05 12:15

（中央社記者楊思瑞台南5日電）總統大選選情隨投票日接近逐漸升溫，有「瘋癲畫家」稱號的手指畫家匡乙以3名總統候選人為題材，創作一幅應景的油畫作品，特別注重3人的特色表情，盼成為紀念選舉的收藏品。

匡乙將這幅作品取名為「瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選」，成為他今年發表的第一幅畫作，已在學甲區老塘湖藝術村的匡乙畫作館展出。

匡乙今天告訴中央社記者，前一陣子身體不太舒服，原本還沒準備好要畫；但剛好有國外媒體表達採訪意願，希望他能畫出台灣的政治人物，因此就以總統大選3名候選人為題材進行創作。

他說，畫親民黨總統候選人宋楚瑜是選擇半側臉部表情，略帶一點抽象藝術表現；畫國民黨總統候選人韓國瑜則選擇頭部微往上揚、稍微側邊的角度；畫現任總統蔡英文是選擇正面照為題材。作品的構圖簡單，著重於3人的特色表情，只是站在比較好發揮的角度想，沒有太多其他考量。

匡乙說，自己的個性常被說是瘋瘋癲癲，不按牌理出牌，最喜歡獨自進行創作，對政治其實沒有太多感覺。這幅作品將成為自己的特色收藏，也是今年大選的一個紀念。未來希望能在北部籌備匡乙故事館，分享自己多年來創作的指畫作品。（編輯：陳俊碩）1090105

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