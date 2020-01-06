時代力量嘉義拜票 黃國昌推薦邱顯智

（中央社記者蔡智明嘉義市6日電）時代力量立委黃國昌今天到嘉義市掃街拜票，懇請鄉親政黨票的支持，讓嘉義出身的時力不分區立委被提名人邱顯智，能進入國會，讓嘉義擁有真正改革的新生力量。

黃國昌與時代力量前主席人權律師邱顯智，今天至嘉義、雲林拜票，上午在嘉義市東市場徒步掃街，嘉義市城隍廟董事長賴永川陪同，參拜城隍爺。

黃國昌接受媒體聯訪表示，過去3年多，時代力量在立法院的表現有目共睹，揭弊只問是非，不問立場、不問顏色，這次全國不分區立委，推出了嘉義在地子弟邱顯智，希望鄉親支持，給嘉義多一席立委，讓嘉義擁有真正改革的新生力量。

黃國昌說，邱顯智律師過去一直跟基層的人民站在一起，長期參與社會運動，也曾擔任鄭性澤案、關廠工人抗爭事件、太陽花運動的義務律師，非常優秀。

邱顯智表示，自己是嘉義縣竹崎人，在嘉義高中讀書，非常清楚偏鄉教育資源的不足、城鄉的差距，2016年的選舉，嘉義人給予時代力量很多政黨票的支持，期待這次也一樣。他當選後，要為嘉義的孩子，爭取更多的教育資源。

邱顯智強調，希望透過時代力量這個平台，讓嘉義優秀的子弟，能夠進入公共政治的領域，讓嘉義的政治人物，真正為人民服務。

今天拜票時，邱顯智遇到不少熟識的鄉親，為他加油打氣。邱顯智名列時代力量2020年不分區立委名單第2名。時力在嘉義地區沒有提名區域立委的候選人。（編輯：黃世雅）1090106