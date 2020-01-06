更多編輯台推薦新聞：
澳洲野火持續焚燒 疏散群眾返家遙遙無期
國際

澳洲野火持續焚燒 疏散群眾返家遙遙無期

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

無懼挫折 空軍黑鷹再度執行救援任務
政治

無懼挫折 空軍黑鷹再度執行救援任務

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

時代力量嘉義拜票 黃國昌推薦邱顯智

最新更新：2020/01/06 14:18

（中央社記者蔡智明嘉義市6日電）時代力量立委黃國昌今天到嘉義市掃街拜票，懇請鄉親政黨票的支持，讓嘉義出身的時力不分區立委被提名人邱顯智，能進入國會，讓嘉義擁有真正改革的新生力量。

黃國昌與時代力量前主席人權律師邱顯智，今天至嘉義、雲林拜票，上午在嘉義市東市場徒步掃街，嘉義市城隍廟董事長賴永川陪同，參拜城隍爺。

黃國昌接受媒體聯訪表示，過去3年多，時代力量在立法院的表現有目共睹，揭弊只問是非，不問立場、不問顏色，這次全國不分區立委，推出了嘉義在地子弟邱顯智，希望鄉親支持，給嘉義多一席立委，讓嘉義擁有真正改革的新生力量。

黃國昌說，邱顯智律師過去一直跟基層的人民站在一起，長期參與社會運動，也曾擔任鄭性澤案、關廠工人抗爭事件、太陽花運動的義務律師，非常優秀。

邱顯智表示，自己是嘉義縣竹崎人，在嘉義高中讀書，非常清楚偏鄉教育資源的不足、城鄉的差距，2016年的選舉，嘉義人給予時代力量很多政黨票的支持，期待這次也一樣。他當選後，要為嘉義的孩子，爭取更多的教育資源。

邱顯智強調，希望透過時代力量這個平台，讓嘉義優秀的子弟，能夠進入公共政治的領域，讓嘉義的政治人物，真正為人民服務。

今天拜票時，邱顯智遇到不少熟識的鄉親，為他加油打氣。邱顯智名列時代力量2020年不分區立委名單第2名。時力在嘉義地區沒有提名區域立委的候選人。（編輯：黃世雅）1090106

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報