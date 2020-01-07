挺韓庶民車隊遊行申請通過 高市警：依法核准

（中央社記者陳朝福高雄7日電）國民黨總統候選人韓國瑜支持者發起於6、7日在高雄舉行挺韓庶民車隊遊行，遭外界質疑申請案火速通過審查。高雄市警察局今天表示，因屬於緊急性集會依法核定，無違行政中立。

核准這項車隊遊行申請案的高雄市警察局保安科表示，挺韓庶民車隊集會遊行申請是申請人考量選舉在即，為凝聚挺韓團結氛圍，因而申請這次遊行，屬於緊急性集會，符合司法院大法官釋字第718號解釋內容。

高雄市警察局保安科指出，審核檢視庶民車隊遊行路線，與其他候選人申請路線並無重疊，同意這項車隊遊行，並於核定通知書載明相關集會遊行應注意遊行路線、時間及方式，以影響用路人最小範圍內實施。

高雄市警察局保安科表示，今年以來類似申請案相關政黨有國民黨和民進黨各4件。警方核准集會遊行，均無違行政中立精神，依據申請人申請內容核定准駁。

昨晚在高雄市三民、左營區舉行的車隊遊行，警方除了即時監控現場狀況，遊行時段共接獲9件交通違規檢舉案，由遊行路線轄區警分局和交通分隊當場勸導排除。

由「全國庶民汽機車聯隊/全國鐵衛汽機車聯隊/高屏車隊」號召，所發起的「夜襲–庶民起義，護國車隊大遊行」掃街活動，3日申請於6、7日分別在三民、左營、苓雅、前鎮、小港和鳳山等行政區舉行，遊行時間先於晚間6時30分在韓國瑜設為競選總部的國民黨高雄市黨部集合，車隊遊行至晚間9時30分結束。警方於5日核准。（編輯：方沛清）1090107