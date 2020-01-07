台北燈節首度雙主場 貓咪與機車變花燈

（中央社記者梁珮綺台北7日電）今年台北燈節主題為「TOGETHER WE GLOW，轉洞台北轉動光」，首度在西門町、南港南興公園展示「雙主燈」，西區為「躲貓貓」、東區是「展風神」，時間為2月8日至16日。

台北市副市長蔡炳坤表示，今年台北燈節主要有3個特色，包括首次雙主場，將台北市西區與東區串連起來、主燈跳脫單一生肖傳統，如西門町主燈採用「躲貓貓」概念，甚至民眾也能鑽到貓咪主燈下方，來場「躲貓貓」。

蔡炳坤說，南興公園主燈則融合大家熟悉的機車，是「野台式」的燈，而這次燈節與在地結合，要讓所有人認識東區及西區門戶計畫。

策展團隊集智館指出，台北東區與西區各有特色，所以主題為「轉洞台北轉動光」，要透過東西對照，展現台北活力。

西區主燈是「躲貓貓」，設計師林舜龍笑說，今年是鼠年，若貓咪沒參加一定很傷心，而台北市從西門町到南港有捷運，走過地下許多通道，此外，老鼠熱愛乳酪，乳酪上有許多洞，所以主燈最上方有一隻抱著乳酪的老鼠，包著老鼠的是透明的圓圈，象徵著泡泡，「西門町有很多珍珠奶茶店，也象徵著珍珠」。

林舜龍說，貓咪是一隻做夢的貓咪，是老鼠的好朋友。

東區主燈是「展風神」，設計師李文政說，台北市是很多人的第二個故鄉，很多人都騎摩托車為生活打拚，所以機車是台灣很重要的文化，不是只騎過街燈與街道，還有騎過不同歷史。（編輯：李亨山）1090107