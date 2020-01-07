蘇花改南澳和平段剛通車 科技執法56件超速

蘇花改6日下午4時全線通車，全線速限為每小時40到60公里。宜蘭警方表示，截至7日上午10時，轄區內蘇花改南澳至和平段有56件超速違規，警方已製單取締告發。圖為蘇花改6日通車情況。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月7日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭警方表示，蘇花改昨天下午4時全線通車，但有用路人疑不熟悉路狀況超速，截至今天上午10時，轄區內蘇花改南澳至和平段有56件超速違規，警方已製單取締告發。

蘇花公路改善工程（簡稱蘇花改）有3路段，包括蘇澳到東澳段、南澳到和平段及和中到大清水段，全長38.8公里，其中蘇澳到東澳段前年2月已先通車，南澳至和平段及和中至大清水段，昨天下午4時正式通車。除了和中到大清水段為花蓮警方轄區，其他屬宜蘭縣管轄。

宜蘭警方表示，蘇花改全線速限為每小時40到60公里，其中要接近銜接舊蘇花公路時的路段速限40公里，其餘多數路段為速限60公里。

警方統計，昨天下午4時到今天上午10時，南澳到和平段內的觀音、谷風兩隧道經過科技執法偵測，已有56件超速違規。其中，今天凌晨4時43分，還有車輛在谷風隧道開到時速97公里（超速37公里）。至於機車部分，未有機車闖入。

警方表示，這56件違規超速都已依照道路交通管理處罰條例製單告發。蘇花改剛通車路段可能是用路人還不熟悉相關規定，因此容易誤踩油門超速，呼籲用路人應遵守速限標誌，以免超速受罰。（編輯：方沛清）1090107