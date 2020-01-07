郭台銘：親民黨民眾黨不是順從黨 是沉默大多數

鴻海集團創辦人郭台銘（中）7日到台中市車隊掃街拜票，與親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜（左）、劉宥彤（右）等人衝刺政黨票。中央社記者郝雪卿攝 109年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天接受媒體聯訪表示，國會要兩大兩小，兩小就是親民黨與台灣民眾黨，民眾黨是偏綠光譜，親民黨是偏藍，他們不是順從黨，不是花瓶黨，是沉默的大多數。

郭台銘與親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜上午搭乘宣傳車從台中市大慶火車站門口出發，近中午抵達北屯區五美堂前廣場下車接受媒體聯訪，下午再趕赴豐原慈濟宮參拜，並到附近的廟東市場掃街拜票。

郭台銘表示，他主張國會政黨最好兩大兩小，不要一黨獨大，才不會權力傲慢及權力暴力，否則人民聲音就沒辦法進去國會，要努力不要讓小黨被邊緣化，拉抬親民黨與台灣民眾黨這兩個小政黨。

他進一步指出，民眾黨是在偏綠光譜下，親民黨是偏藍，他們不是順從黨，光譜最邊緣才是順從黨，也是花瓶黨，中間的光譜就不一樣，是沉默的大多數，讓人民聲音能進到國會去，是民意大於黨意，不是黨意大於民意。

對於有人說幫親民黨拉票，反而幫助民進黨，郭台銘認為，國民黨票源輪不到他分，根據最近調查，很多郭粉跑到民進黨去，他希望能將郭粉呼喚回來，縮短藍綠差距。

至於何時表態支持特定總統候選人，郭台銘強調，週五再決定總統支持誰，現在先把政黨票衝大。

另外，對於是否幫民眾黨站台，郭台銘說，正在協調，只要對方邀請一定去站台，因為兩大兩小是他的理論，絕對不要一黨獨大，一黨獨大就變成一言堂，跟過去戒嚴時期有什麼兩樣，一定要平衡、分散。（編輯：洪學廣）1090107