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年終大掃除旺季 新住民家事清潔合作社拚業績

最新更新：2020/01/08 10:03

（中央社記者陳朝福高雄8日電）年終大掃除旺季，新成立的高雄市新住民清潔服務勞動合作社成員全力爭取家庭和辦公處所等清潔業務，拚戰業績，增加經濟收入。

新住民清潔服務勞動合作社今天表示，目前共有20名姊妹共同投入家事清潔工作，透過合作社接案提供新住民工作機會，每人每天幾乎都有獲派遣工作，但也希望外界多加支持，提供更多清潔業務。

為協助新住民穩定就業，高雄市政府社會局連結基督教芥菜種會推動女性合作經濟創新與社會實踐實驗方案，培力新住民婦女經濟自主，輔導成立新住民清潔服務勞動合作社，可透過合作社接案，提供新住民工作機會。

來自中國大陸的新住民盧鳳嬌結婚來台8年，因為孩子年幼必須在家照顧，透過朋友的介紹加入勞動合作社。她說，這個工作讓她能照顧孩子，也能利用彈性時間接案，可以顧家庭也可增加收入貼補家用，改善家中經濟。

來自越南的合作社理事主席黃清玄表示，看到新住民姊妹在台生活的努力，以及積極想要經濟獨立的渴望，因此討論以新住民較擅長的家事清潔工作為主要業務，透過合作社接案，由新住民社員至服務地區估價及清潔。

合作社用貼近新住民需求的就業方式投入就業市場，除了提供工作機會，也辦理家事清潔的教育訓練來增進專業技能，讓社員可以輕鬆且有效率的完成清潔工作，而社員都是合作社的老闆，透過共同經營及勞動並分享收益。（編輯：張芷瑄）1090108

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