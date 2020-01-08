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2020選舉19黨較勁 政黨票76.5公分史上最長

最新更新：2020/01/08 12:57
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行，選票7日晚上運抵台東縣政府，8日上午再隨同客機空運到蘭嶼、綠島。中央社記者盧太城台東攝 109年1月8日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行，選票7日晚上運抵台東縣政府，8日上午再隨同客機空運到蘭嶼、綠島。中央社記者盧太城台東攝 109年1月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉即將在11日舉行，選票今天空運到蘭嶼、綠島，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達76.5公分，讓選務人員抱得相當吃力。

正副總統和立委選舉選票，昨天晚上運抵台東縣政府。台東縣選委會一組組長蘇基山今天上午表示，因氣象預告鋒面將到，明天飛機和船運可能無法通行，昨晚漏夜清點蘭嶼、綠島選票，今天上午再隨同客機順利送達。

蘇基山表示，除了蘭嶼、綠島外，台東市選票也會在今天清點結束，送到市公所，其餘鄉鎮會在明天陸續完成。

選務人員今天上午在台東縣政府大禮堂清點選票，蘇基山表示，政黨票長達76.5公分，讓選務人員抱得相當吃力。4年前選票上有18個政黨，政黨選票73公分，今年19個政黨，選票76.5公分再創紀錄。（編輯：洪學廣）1090108

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達76.5公分。中央社記者盧太城台東攝 109年1月8日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行，由於今年政黨票上有19個政黨，選票長度創紀錄達76.5公分。中央社記者盧太城台東攝 109年1月8日
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